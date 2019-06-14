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14 Haziran 2019 Cuma 11:22 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:22

Galatasaray, Marko Grujic ile ilk görüşmesini yaptı

Galatasaray, Marko Grujic ile ilk görüşmesini yaptı

Galatasaray 3 yıldır takip ettiği Marko Grujic ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Özellikle genç ve yetenekli isimleri mercek alında alan Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Marko Grujic'i gözüne kestirmiş durumda.

Bonservisi Liverpool'da olan 22 yaşındaki Sırp yıldızın yaklaşık 3 yıldır scout ekibinin yakın takibinde olduğu öğrenildi.

Transfermarkt bilgilerine göre, Grujic ile Galatasaray'ın arasında ilk görüşmeler gerçekleşti. Grujic son zamanlarda birçok kulüplerle anıldı. Almanya'da Eintracht Frankfurt ve Werder Bremen kulüpleri, İtalya'dan bir kulüp ve Atletico Madrid bu oyuncunun peşindeler.

(Transfermarkt)

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