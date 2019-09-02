Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8084
  • 6,3765
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Mario Lemina'yı kiraladığını açıkladı

Galatasaray, Mario Lemina'yı kiraladığını açıkladı

Galatasaray, Mario Lemina'yı kiraladığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Radamel Falcao transferinden sonra bir transferi daha KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yla sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina ve Kulübü Southampton Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kariyer rekorunu kırdı! Zirveye yerleşti...
Yağmur Tanrısevsin'den evlilik açıklaması
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Murat Dalkılıç aşka geldi
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>Radamel Falcao´nun Galatasaray taraftarlarıyla karşılıklı yaşadığı coşku dolu anlar kameralara bö

Radamel Falcao İstanbul´da!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Transferde son dakika haberleri

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu