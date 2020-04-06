Galatasaray, Mario Lemina için Southampton'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray, Mario Lemina'yı 1 yıl daha kiralamak için İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılılar her ihtimali düşünüp olası bir sezon iptalinde hemen yeni kadroyu şekillendirmek için de çalışıyor.



Fatih Terim'in jokerlerinden Mario Lemina'nın da takımda kalması en büyük plan. Gabonlu oyuncu da kendisini istemeyen Southampton'a dönmek istemiyor.

Galatasaray cephesi Lemina'yı bir yıl daha kiralamak için İngiliz kulübüne teklif yapacak. İngiliz basınına göre de Southampton, oyuncunun Galatasaray'da kalmasından yana.

(Sabah)