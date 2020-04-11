Galatasaray, Mariano'nun alternatifini buldu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Sezon sonunda Mariano ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Cimbom'un sağ bek transferine öncelik vermesi bekleniren, Belçika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Voetbal Belgie'nin haberine göre Galatasaray, Royal Antwerp forması giyen sağ bek Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
PREMIER LİG EKİPLERİNİN DE RADARINDA
Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinin de dikkatini çeken Buta için Belçika ekibinin, 5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği iddia edildi.
Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Antwerp'in, bu yaz Buta'nın satışından bonservis geliri elde etmek isteyebileceği belirtiliyor.
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Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'da gündem sağ bek transferi... Sözleşmesi sona erecek Mariano ve forma şansı bulamayan Şener Özbayraklı ile yollarını ayırması beklenen Sarı-Kırmızılılar Royal Antwerp'in sağ beki Aurelio Buta'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
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