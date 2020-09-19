Galatasaray, Marcao ve Luyindama ile sözleşme yeniliyor

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Galatasaray, stoperdeki vazgeçilmezleri Marcao ve Luyindama'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Her iki futbolcunun da maaşında iyileştirmeye gidilecek.

Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti.



SÖZLEŞMELERİ UZATILIP MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.

CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.