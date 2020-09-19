Galatasaray, Marcao ve Luyindama ile sözleşme yeniliyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, sözleşmeleri 2022 yılında sona erecek iki yıldız stoperin sözleşmelerini uzatmak ve maaşlarında iyileştirmeye gitmek için harekete geçti.
SÖZLEŞMELERİ UZATILIP MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLECEK
Galatasaray önümüzdeki sezon yüksek gelir elde etmeyi düşündüğü iki oyuncusu ile masaya oturacak ve sözleşmelerini uzatmaya çalışacak. Ayrıca bu iki yıldızın maaşlarında iyileştirmeye gidilecek.
CİMBOM ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Galatasaray yönetimi, iki oyuncuya gelecek muhtemel teklifler karşısında elinin güçlü olmasını istiyor. İngiliz takımlarının gözdesi olan Luyindama ve İtalyan ekiplerinin takibindeki Marcao'nun teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.
İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”
Trabzonspor'da Sörloth'un ardından Uğurcan Çakır ayrılığı da yaşanabilir. 4 Fransız ekibinin peşinde olduğu başarılı eldiven için Bordo-Mavililere menajerler aracılığıyla 15 milyon euroluk teklif önerildi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
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Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.