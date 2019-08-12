Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kiralamak istiyor

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre de Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Kırmızı-Şeytanların kapısını çaldı. ManU’da yeni sezon planlamasında kendisine yer bulamayan Fred’in Galatasaray’dan gelen bu teklifi kabul ettiği ve iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi. Cim Bom, oyuncuyu kiralamak için 1.5 milyon euro önerdi. Yanıt bekleniyor.
(Güneş)
BREZİLYA ekibi Flamengo ile anlaşma noktasına gelen ancak sonrasında cayan Mario Balotelli, yeni teklifler bekliyor.
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Fransa 2. Ligi’nde Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka’nın transferinin bitirilmesini istiyor.
Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.
Fenerbahçe Brighton'ın kanat-forveti Locadia için devreye giriyor. Comolli, 1-2 gün içinde İngiliz yöneticilerle bir araya gelecek. Şans bulamayan Locadia için bedelsiz kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş, Konoplyanka için 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Schalke bu teklifi masaya yatırdı. Alman kulübünün rakamı kabul ettiği ancak ödeme planı için pazarlığın sürdüğü öne sürüldü.
Monaco ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, Lille'de oynayan Thiago Maia ve Nantes formasını giyen Abdoulaye Toure konusunda da temaslarda bulunuyor.
Fenerbahçe, Başakşehir'e Mahmut ve İrfan Can için 7 milyon euro önermeye hazırlanıyor. Mensah için yapılan ilk atak sonuçsuz kaldı.