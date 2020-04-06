Galatasaray Luyindama'yı satıp Lucas Martinez Quarta'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray'da Fatih Terim, Luyindama'nın alternatifi için arayışlara başladı. Terim'in özellikle keşfedilmemiş Güney Amerikalı oyuncuların peşine düştüğü bildirildi. Listenin başında River Plate'in stoperi Lucas Quarta var.
Fatih Terim'in takip edilen savunmacılar arasında en fazla River Plate'de oynayan Lucas Quarta'dan etkilendiği gelen bilgiler arasında. 23 yaşındaki Arjantinlinin, mücadeleci ve pes etmeyen yapısı nedeniyle öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca Brezilyalı Marcao ile iyi bir ikili olma ihtimali de yüksek görülüyor.
TEMASLAR BAŞLADI
Karantina günlerinde Quarta'nın maçlarını izleyen Terim'in genç oyuncunun, özelliklerini beğendiği ve mali durumunun araştırılmasını istediği belirtildi.
LUYINDAMA’NIN YERİNE
River Plate altyapısından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ stoper hem de sol stoper oynayabiliyor. Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, 'boss' lakaplı Luyindama'dan gelecek parayı oyuncunun transferinde kullanmayı ve geleceği garanti altına almayı planlıyor.
(Fotomaç)
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.
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