Galatasaray, Luyindama'nın yerine Kaan Ayhan'ı transfer ediyor

Galatasaray'da Ocak transferi çok hareketli geçecek. İstenilen performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama'nın yerine Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'ın alınmasını talep ettiği öğrenildi.

Bu oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, milli oyuncuyla temas kurduğu ancak, "Benim kulübümle 2022 haziran ayı sonuna kadar sözleşmem var. Onlarla görüşmeniz daha doğru olur" cevabını verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Düsseldorf'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Kaan olmadığı takdirde Aslan'ın kurmayları İngiltere'de Huddersfield Town'da forma giyen Hollandalı Terence Kongolo'ya rotayı çevirecek.

(Star)