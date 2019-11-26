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Galatasaray, Liverpool forması giyen Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, Liverpool forması giyen Shaqiri'nin transferi için görüşmelere başladı

Süper Lig'de istediği sonuçları elde edemeyen ve takımdaki sakat oyuncu sayısının günden güne artması nedeniyle gözünü ocak ayı transfer dönemine çeviren Galatasaray'la ilgili son iddia sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sezon başında yaptığı transferlerle sezona büyük beklenti içerisinde giren ancak istediği sonuçları amalayan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketli geçecek. Özellikle sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde neredeyse alternatifsiz kalan Fatih Terim'in listesi de netleşmeye başladı.

Bununla ilgili son iddia Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan geldi... Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın transfer gündemine dair haberler paylaşan Lonjon'un son paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlar arasında heyecana sebep oldu.

Fransız gazeteci attığı tweetle, Galatasaray'ın Liverpool forması giyen İsviçreli futbolcu Shaqiri için görüşmeleri başlattığını iddia etti. Lonjon ayrıca, sarı-kırmızılı takımın transferde önceliğinin sakatlanan Luyindama'nın yerine bir merkezi defans oyuncusu olacağını da yazdı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz transfer döneminde de Galatasaray, İsviçreli yıldızla ilgilenmişti. 28 yaşındaki futbolcu hem kanatta hem de forvette forma giyebilme özelliğine sahip. Öte yandan Shaqiri bu sezon takımında fazla süre alamadı.

Sezon başından beri yalnızca 4 maça çıkan Xherdan Shaqiri'nin Liverpool ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 

(Fotomaç)


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