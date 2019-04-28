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  3. Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor

Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor

Galatasaray liderlik için sahaya çıkıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de zirvede bulunan Medipol Başakşehir'in sahasında Göztepe'ye yenildiği haftada Atiker Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda averajla liderliğe yükselecek.

Bu sezon ligde en son 9. haftada liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, yarın istediği skoru alması halinde 20 hafta aradan sonra zirveye yerleşecek.

Galatasaray haftaya 59 puanla ikinci, 37 puana sahip Atiker Konyaspor ise 10. sırada girdi.

Son 15 maçında yenilmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki son 15 maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Deplasmanda sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahada oynadığı 14 müsabakadan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu sezon ligdeki tüm mağlubiyetlerini rakip sahada yaşadı ve toplamda 20 puan kaybetti.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi Marcao'nun ise sakatlığı bulunuyor.

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