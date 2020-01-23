Galatasaray kupada Rizespor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre, Ömer, Falcao
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Boldrin, Oğulcan, Boriachuk
İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.
KİMLER EKSİK?
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Christian Luyindama ve Florin Andone, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.
GALATASARAY - RİZESPOR: NASIL YÜKSELDİLER?
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.
(Sporx)
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