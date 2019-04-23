Galatasaray kupada karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı kaydedildi.

Sakatlıkları süren futbolcular Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün tedavilerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladığı aktarıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik'in de takip ettiği belirtildi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından Galatasaray'da "Yılın Sporcusu Ödülü"ne layık görülen Sofiane Feghouli'ye de ödülünü antrenmana gelen dernek başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun takdim ettiği kaydedildi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Malatya'ya gidecek.