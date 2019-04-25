Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8994
  • 6,5816
  • 242.149
  • 95.718
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray kupada final için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray kupada final için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray kupada final için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

x

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan yarı finalin ilk maçı 0-0 sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu akşamki müsabakayı kazanması veya gollü beraberlikle tamamlaması durumunda adını finale yazdıracak.

Müsabaka, golsüz beraberlikle sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı kazanırsa tur atlayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Semih Kaya ile Sinan Gümüş, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

23. finalin peşinde

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 23. kez finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, daha önce 22 kez finalde mücadele etti.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u elemesi durumunda 23. kez final oynayacak.

Bu sezonki 4. maç

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor ile bu sezonki 4. maçını yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Malatya temsilcisiyle Spor Toto Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda 1 maçta karşı karşıya geldi.

Ligde Malatya'daki maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, İstanbul'daki rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye Kupası'ndaki maç ise 0-0 sona erdi.

MUHTEMEL 11’LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Bülent, Murat, Mina, Chebake, Donald, Murat, Adem, Guilherme, Aleksic, Ömer

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Zehra hatıra olsun istemiş
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Oyuncak bebekle annelik provası
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Nazif Karakoç isimli bir vatandaş, soğuk havada aç kalan bahçesindeki

Aç kalan fareyi böyle besledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır’da bir yetişkin ve 3 yavru leopar görüldü

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!