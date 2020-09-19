Galatasaray krizi fırsata çevirdi! Idrissa Doumbia bonservisiyle geliyor

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Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.

Galatasaray, İdrissa Doumbia transferinde yol haritasını değiştirdi. Daha önce kiralık olarak gündeme gelen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulübü Sporting Lizbon'la yaşadığı maaş krizi, Sarı-Kırmızılılar tarafından bir fırsat olarak görülüyor.

Scout ekibi tarafından önerilen ve teknik heyetten tam not alan Fildişi Sahilli futbolcunun, uygun bir rakam karşılığında alınması halinde, ileride çok daha iyi bir bonservisle satılabileceği düşünülüyor. Yönetim bu nedenle genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte almaya çalışacak. Eğer istenen satış gerçekleşmezse, zorunlu satın almayla kiralanması da gündemde.