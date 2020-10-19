Galatasaray kötü gidişatı durdurmak istiyor

Süper Lig'de ilk 4 haftada 7 puanda kalan Galatasaray, kötü gidişe Aytemiz Alanyaspor karşısında 'dur' demek istiyor.
Sarı-kırmızılı takım bir sonraki milli araya kadar oynanacak 4 maçtan en az 10 puan toplamayı hedefliyor.
Alanyaspor'un ardından Erzurum deplasmanına çıkacak Galatasaray daha sonra Türk Telekom Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak ve milli ara öncesi son maçını Sivas'ta oynayacak.
RAKAMLARLA KARŞILAŞMAYA DOĞRU
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Süper Lig'de son iki maçta gol atamayan G.Saray daha önce en uzun seriyi Mart 2014'te 3 maç ile Roberto Mancini döneminde yaşamıştı.
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Ligde Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kazanan Aslan, toplamda 14 gol buldu.
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Alanyaspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç lig maçından 4 puan çıkardı.
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Belhanda, Alanyaspor'a karşı son 4 Süper Lig maçında da skora katkı sağlayıp 1 gol atıp, 3 asist yaptı.
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Alanyaspor'un lige çıktığı 2016- 17'den bu yana her maçta ve de en fazla gol yediği takımlar arasında 8 maç, 22 gol ile G.Saray var.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Nwakaeme ve Flavio dev maçta forma giyebilecek.
'Luiz Gustavo'yu övdük ama...'