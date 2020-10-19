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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:39
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Galatasaray kötü gidişatı durdurmak istiyor

Galatasaray kötü gidişatı durdurmak istiyor

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Sabah

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, kötü gidişatı bir an önce durdurmanın peşinde.

Süper Lig'de ilk 4 haftada 7 puanda kalan Galatasaray, kötü gidişe Aytemiz Alanyaspor karşısında 'dur' demek istiyor.

Sarı-kırmızılı takım bir sonraki milli araya kadar oynanacak 4 maçtan en az 10 puan toplamayı hedefliyor.

Alanyaspor'un ardından Erzurum deplasmanına çıkacak Galatasaray daha sonra Türk Telekom Stadı'nda Ankaragücü'nü ağırlayacak ve milli ara öncesi son maçını Sivas'ta oynayacak.

RAKAMLARLA KARŞILAŞMAYA DOĞRU

2

Süper Lig'de son iki maçta gol atamayan G.Saray daha önce en uzun seriyi Mart 2014'te 3 maç ile Roberto Mancini döneminde yaşamıştı.

4

Ligde Alanyaspor'u konuk ettiği 4 maçı da kazanan Aslan, toplamda 14 gol buldu.

4

Alanyaspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç lig maçından 4 puan çıkardı.

4

Belhanda, Alanyaspor'a karşı son 4 Süper Lig maçında da skora katkı sağlayıp 1 gol atıp, 3 asist yaptı.

22

Alanyaspor'un lige çıktığı 2016- 17'den bu yana her maçta ve de en fazla gol yediği takımlar arasında 8 maç, 22 gol ile G.Saray var.

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