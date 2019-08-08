Galatasaray köşeye sıkıştı! Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou için son 5 gün

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu satış listesine koyan Galatasaray'da henüz kayda değer bir transfer gelişmesi olmadı.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı papatya falına dönen Mbaye Diagne için Çin ve İngiltere seçenekleri artık sona erdi.

DİAGNE İDDİA EDİLEN YERLERE GİTMEDİ!

Sarı kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu tecrübeli golcü için Avrupa, Arabistan, Katar gibi tercihler kalırken oyuncunun transferinin sonuçlanmasına sadece 5 günü kaldı. Al Rayyan, Al Shabab, Al Hilal gibi kulüplerin gündeminde olduğu iddia edilen Senagalli futbolcunun bir sonraki adresi merakla beklenirken, Diagne’nin takıma katılıp antrenmanlara çıkması Galatasaray’ın elini kolunu bağladı.

Galatasaray’dan ayrılması gündeme gelen ve şu anda bazı İtalyan kulüpleriyle flört halinde olan Kostas Mitroglou’nunda da henüz somut adımların atılmaması sarı kırmızılı kulübü büyük bir sıkıntıya sokarken, kalan 5 günlük süreçte yaşanacak gelişmeler dikkatle takip edilecek.