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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:08
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Galatasaray kiralık oyuncularıyla 2 aylık sözleşme imzaladı

Galatasaray kiralık oyuncularıyla 2 aylık sözleşme imzaladı

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Galatasaray, koronavirüs pandemisi sebebiyle sezonun durması ve bu nedenle biten kiralık sözleşmeleri 2 aylığına uzattı.

Galatasaray'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle özel olarak iki aylık sözleşme uzatmalar resmileşti.

Sarı-kırmızılı yönetim FIFA'nın getirdiği; "31 Mayıs'ta kiralık anlaşması biten oyuncunun sözleşmesi ligin bitimiyle sadece bu sezona özel olarak iki aylık uzatılabilecek" maddesini hayata geçirdi.

Lemina, Andone, Seri ve Henry Onyekuru bu konuda sorun çıkarmadı.

(Fotomaç)

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