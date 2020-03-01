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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 21:20
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  • 01 Mart 2020 Pazar 21:21

Galatasaray, kendi evinde Gençlerbirliği'nin üç golle mağlup etti

Galatasaray, kendi evinde Gençlerbirliği'nin üç golle mağlup etti

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Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray ile Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 3. dakikada Ryan Donk ile 34 ve 69'da Radamel Falcao kaydetti.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Falcao, Süper Lig'de 8 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı ve Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

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