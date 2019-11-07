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  3. Galatasaray, Kenan Karaman'ın menajeriyle ön görüşme yaptı

Galatasaray, Kenan Karaman'ın menajeriyle ön görüşme yaptı

Galatasaray, Kenan Karaman'ın menajeriyle ön görüşme yaptı

Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında oynayan Kenan Karaman’ı mercek altına aldığı öğrenildi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Galatasaray’ın bu oyuncunun menajeriyle ön görüşme yaptığı 2021’e kadar takımıyla sözleşmesi olan Kenan için öncelikle Fortuna Düsseldorf ile görüşülmesi gerektiğini ilettiği yazıldı. Menajerin, “Siz kulüple anlaşın biz sonra masaya otururuz” dediği de haberde yer aldı. Galatasaray’ın scoutlarının Kenan’la ilgili bilgileri toplayıp Fatih Terim’e sunduğu vurgulandı. A Milli Takım formasını da giyen Kenan Karaman bu sezon Almanya’da 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

(Star)


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