Galatasaray, Kenan Karaman için devrede

Devre arasında kadroya katılan Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir hücum hattıyla taraftarının karşısına çıkacak. Yabancı forvet olarak A sınıfı bir ismi transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, takımında bir de yerli golcü görmek istiyor. Aslan’ın bu konuda takıma kazandırmayı düşündüğü ilk isim ise A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı Kenan Karaman…

ALMANYA ÇIKARMASI HAFTAYA

Düsseldorf'ta forma giyen Kenan, forvet ve kanat olarak görev yapabiliyor. Kenan için hafta içinde Almanya’ya gitmeye hazırlanan G.Saray transfer komitesi, Alman ekibiyle masaya oturacak. Transferin 2.5-3 milyon euro gibi bir rakama bitmesi bekleniyor. Öte yandan gurbetçi yıldızın Türkiye temsilcisi Ersin Akan’ın önceki gece TT Stadı’nı sosyal medyadan paylaşması taraftarlarda heyecan yarattı.

(Güneş)