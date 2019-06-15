Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Kenan Karaman için devrede

Galatasaray, Kenan Karaman için devrede

Galatasaray, Kenan Karaman için devrede

Hücum hattında değişikliğe gitmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, kadrosuna yerli bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Hedefteki ilk isim ise A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı Kenan Karaman.

Devre arasında kadroya katılan Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, yeni sezonda bambaşka bir hücum hattıyla taraftarının karşısına çıkacak. Yabancı forvet olarak A sınıfı bir ismi transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, takımında bir de yerli golcü görmek istiyor. Aslan’ın bu konuda takıma kazandırmayı düşündüğü ilk isim ise A Milli Takım'ın gurbetçi yıldızı Kenan Karaman…

ALMANYA ÇIKARMASI HAFTAYA

Düsseldorf'ta forma giyen Kenan, forvet ve kanat olarak görev yapabiliyor. Kenan için hafta içinde Almanya’ya gitmeye hazırlanan G.Saray transfer komitesi, Alman ekibiyle masaya oturacak. Transferin 2.5-3 milyon euro gibi bir rakama bitmesi bekleniyor. Öte yandan gurbetçi yıldızın Türkiye temsilcisi Ersin Akan’ın önceki gece TT Stadı’nı sosyal medyadan paylaşması taraftarlarda heyecan yarattı.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ayça 'Çukur'a düşecek
Nuri Alço düğün açıklaması
Sinan Akçıl'a icra takibi başlatıldı
Selena Gomez, Instagram'ı neden sildiğini açıkladı
Yeşilçam'ın ünlü isminden şaşırtan sözler: Yaşlıyım diye...
<p>ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Umman Körfezi´nde hedef alınan iki yakıt tankerine il

Gerilim yükseliyor! ABD görüntüleri yayınladı! Devrim muhafızları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı

Bingöl'de öldürülen dev yılan görenleri şaşırttı