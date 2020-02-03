Galatasaray Kayserispor'u farklı geçti ama Jean Michael Seri performansıyla yine sınıfta kaldı

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Sivasspor ile Fenerbahçe’nin kaybettiği haftada evinde Kayserispor’la oynayan ve son derece rahat bir galibiyet alan Galatasaray zirveyle olan puan farkını 5’e indirirken, dün tecrübeli orta saha oyuncusu Seri’nin performansı yine iç açmadı.
İNGİLTERE'DE HER MAÇI ANTRENMAN HAVASINDAYDI
Fizik kapasitesi yönünden hala hazır hale gelemeyen ve oyun temposunu bir türlü yükseltemeyen Seri’nin bazı top kayıpları göze batarken oyuncunun zorluk derecesi yüksek maçlarda sergileyeceği performans kafalarda soru işareti bıraktı. Geçtiğimiz sezon Fulham’da 34 karşılaşmada görev almış gibi gözükse de siyah beyazlı ekibin Ocak’ta lige havlu atması sebebiyle neredeyse formalite maçlarına çıkan Seri’nin takım arkadaşlarına göre geride kaldığı apaçık görülürken, 28 yaşındaki yıldızın Premier Lig’in sona ermesiyle milli takıma gitmesi ve Galatasaray’ın sezon başındaki kampına katılmaması oyuncu hakkındaki gerçekleri ortaya çıkardı.
KADIKÖY'DE AYAĞINA TOP DEĞMEZ
Devre arasında Nzonzi ile gönderilmesi beklenen Seri’ye son bir şans daha veren Fatih Terim öğrencisini kazanmak için elinden gelen çabayı sarfederken, Fildişili futbolcunun görev alması halinde Kadıköy deplasmanında Luis Gustavo ve Ozan Tufan karşısında nasıl bir direnç göstereceği konusu ise şimdilik göz ardı edilmiş durumda.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
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Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.
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