Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmanda genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.
Sarı-kırmızılılarda, kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, yarın İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.
Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
18 Kasım'da deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı Yarın Kosova ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Avusturya maçının verdiği özgüven ile son maçımızı iyi bitirmek istiyoruz” dedi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararının bugün mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, geçen yılki gibi yine milli takım kampında sakatlandı. Başarılı savunmacının durumunun ciddi olduğu ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 100 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.