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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 23:17
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Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor

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IHA

Galatasaray, Süper Lig'de oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki idmanda genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Radamel Falcao, tedavisinin ardından takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Sarı-kırmızılılarda, kasık adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılan Christian Luyindama’nın sağlık durumu, yarın İstanbul’a döndükten sonra yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor
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Galatasaray, Kayserispor'a hazırlanıyor

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