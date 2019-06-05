Galatasaray Juan Mata'yı transfer etmek üzere

MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

¦ GELECEK yıl Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, transferde gözünü kararttı… Younes Belhanda’yı Arabistan’a satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Faslı oyuncunun varisini ise İngiltere’de buldu… Aslan’ın hedefindeki bu isim; Juan Mata… Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve Kırmızı-Şeytanlar’dan ayrılan İspanyol yıldızın menajeriyle irtibata geçen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, transferi bitirmeye çalışıyor.

EN FAZLA KAZANAN OLACAK

¦ KARİYERİ başarılarla dolu olan İspanyol yıldızı ikna etmek için seferber olundu… Ancak Mata’nın İngiltere haricinde İspanya’dan da talipleri bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu Şampiyonlar Ligi faktörü ve gelecek planlarıyla ikna etmeye uğraşıyor… 31 yaşındaki 10 numaraya İspanya ve İngiltere’de alamayacağı bir ücret de teklif edilecek. Mata bu teklifi kabul etmesi durumunda Galatasaray’ın en yüksek maaş alan oyuncusu olacak.

TAM BİR JOKER OYUNCU

¦ REAL Madrid alt yapısında yetişen Mata, Valencia’da gösterdiği performansın ardından 2011 yılında 26 milyon euroya İngiliz devi Chelsea’ye transfer oldu. 3 sezon Mavilerin formasını giyen İspanyol yıldız, 2014 Ocak’ta 45 milyon euroya Manchester United’ın yolunu tuttu. Kariyerinde 528 maça çıkan Mata, 124 gol, 147 asistlik performans ortaya koydu. İspanyol yıldız, 10 numaranın yanı sıra, sağ, sol kanat ve merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.

(Gunes)