Galatasaray, Jean Michael Seri'yi transfer listesinin başına yazdı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yönlü orta saha oyuncusu tanımına uyan ismi buldu. Ndiaye ile yollarını ayıran, Fernando'yu da Sevilla'ya satmak için pazarlık yapan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli 27 yaşındaki Jean Michael Seri ile yakın temasta.

KİRALAMAK İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bir sene önce 30 milyon Euro'ya Nice'ten Fulham'a transfer olan Seri, Premier Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimde bulunan Galatasaray, bonservis bedeli yüksek olduğu için önceliği kiralama seçeneğine vermiş durumda. Oyuncuyu isteyen birçok takım bulunurken Galatasaray'ın elinde Şampiyonlar Ligi kozu öne çıkıyor

Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Seri, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılıyor. Nice'te Belhanda, Fulham'da Babel ile takım arkadaşlığı yapan Fildişi Sahilli için G.Saray, şartlarını zorlayacak.

FRANSIZLAR DUYURMUŞTU

Fransız L'Equipe gazetesi, geçtiğimiz günlerde CimBom'un Ndiaye'nin yerine geçen sezon Premier Lig'den düşen Fulham'da forma giyen 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcusunu düşündüğünü iddia ederek ilk gelişmeyi duyurmuştu.

Fulham ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan yıldız isim, geride kalan sezonda 34 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetmişti. Seri'nin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. (Sabah)