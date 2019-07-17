Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6864
  • 6,3891
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jean Michael Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Jean-Michael Seri'nin Fulham'dan kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Seri'nin perşembe sabahı saat 09:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

SERI'NİN GALATASARAY'A MALİYETİ

Jean Michael Seri ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşan Galatasaray Kulübü, Fulham'a yaptığı teklifi de arttırdı. Sarı kırmızılılar 1 yıllık kiralama adına Fulham'a yaptığı teklifi 1.5 milyon eurodan 1.7 milyon Euro'ya yükseltti. Seri'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi ve 'bu transferi bitirin' şeklinde kulübüne mesajı etkili oldu.

MICHAEL SERI'NİN KARİYERİ

2017-2018 sezonunda Nice ile başarılı bir grafik çizen deneyim li orta saha, ardından geçen sezon başında 30 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle o dönem Premier Lig'de yer alan Fulham'ın yolunu tuttu. Burada 34 karşılaşmada forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı. Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da oynayan Seri, ülkesiyle 19 karşılaşmada fileleri 2 kez havalandırdı. Seri son olarak Afrika Kupası'nda mücadele etti. 28 yaşındaki futbolcu, 2 karşılaşmada 132 dakika süre aldı, gol ya da asist yapamadı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Şeyma Subaşı ve sevgilisinden çok konuşulan tatil pozları
Megastar Tarkan'ın ses korkusu! Ameliyat sonrası kabus dolu günler
Demet Özdemir ile Can Yaman evden mi çıkartıldı?
Dolunay gecesi kaçış
<p>YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin hangi tarihte başlayacağı araştırılmaya başl

YKS 2019 Sonuçları Açıklandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erbil’de restorana silahlı saldırı! Türk diplomat şehit oldu, 2 diplomat yaralı

İşte Türkiye'nin en çok kazandıran meslekleri