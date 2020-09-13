Galatasaray, Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Sabah

Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesini feshetmek üzere olan İngiliz orta saha Jack Wilshere ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Cimbom, 28 yaşındaki futbolcuya 1 milyon euro imza parası ödeyecek. Jack Wilshere, Galatasaray'dan ilk yıl 1,1 milyon euro, sonraki seneler 2,1 ve 2,3 milyon euro ücret alacak.

Galatasaray aradığı orta saha oyuncusunu bir kez daha İngiltere'den buldu. 6-8 transferinde geç kaldığı için uzun zamandır eleştirilen Cimbom West Ham United ile sözleşmesini feshetmeye çalışan İngiliz oyuncu Jack Wilshere renklerine bağlıyor.



3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM! 1 MİLYON EURO İMZA PARASI

3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi.

2 YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın 2018 yılında Arsenal forması giydiği dönemde de gündemine gelen İngiliz orta saha için Fatih Terim'in onay verdiği bildirildi. Bu transferi İdari Menajer Şükrü Hanedar ile ismi son günlerde sıkça geçen menajer Willim D'Avilla tarafından yürütülüyor.

1.72'lik orta saha geçen sezon 10 maça çıktı, 1 gol attı. Kasık sakatlığı dolayısıyla 22 maç kaçırdı.