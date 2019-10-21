Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. randevuda

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 31 kez havalandırıp, kalesinde 57 gole engel olamadı.

Geride kalan eşleşmelerde İspanyol ekipleriyle 6 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 5 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

- Real Madrid ile maçlar

Galatasaray ile Real Madrid, resmi maçlarda 8. kez karşı karşıya gelecek.

İlk olarak 2000'deki UEFA Süper Kupa maçında karşılaşan iki takım, tarihlerinde resmi müsabakalarda 7 kez mücadele etti.

Bu maçların 3'ünü Galatasaray kazanırken, 4 müsabaka ise Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne karşılık eflatun-beyazlı takım 21 kez fileleri havalandırdı.

- Rakibinin elinden kupayı kaptı

Galatasaray, Real Madrid ile ilk karşılaşmasında UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası şampiyonu Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan maçı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Mario Jardel, eflatun-beyazlıların golünü ise Raul Gonzalez attı.

- Real Madrid'in Türk takımlarıyla maçları

Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla 9 kez karşılaştı.

İspanyol ekibi, bugüne kadar Türkiye'den sadece Galatasaray ve Beşiktaş'a rakip oldu. Galatasaray ile yaptığı 7 maçın haricinde eflatun-beyazlılar, Beşiktaş ile 2 maç oynadı.

Sarı-kırmızılılara karşı 4 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Real Madrid, siyah-beyazlılara karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türk takımlarıyla oynadığı maçlarda 24 gol atan eflatun-beyazlı takım, kalesinde 11 gol gördü.