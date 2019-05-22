Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0833
  • 6,7895
  • 248.989
  • 85.318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray imza parası verdi, Ryan Babel'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı

Galatasaray imza parası verdi, Ryan Babel'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı

Galatasaray imza parası verdi, Ryan Babel'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı

Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Ryan Babel için Galatasaray 2.5 milyon Euro’luk imza parası verince Hollandalı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla anlaştı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ryan Babel'le ilgili sorulara, "İmza atıldı-atılmadı bir şey söyleyemem. Bir hafta sonra çalışmalar başlayacak" yanıtını verse de Hollandalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferi kesinlik kazandı.

Devre arasında Londra'ya giden Babel'in İstanbul'daki evini boşaltmadığı ortaya çıktı. Fulham küme düşünce boşa çıkan 32 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe de teklif yaptı. Ancak FFP kıskacındaki sarı- lacivertliler, Babel için menajeri Winny Haatrecht'ın istediği 2.5 milyon Euro imza parasını vermeyi kabul etmedi.

MALİYETİ 3.5 MİLYON EURO

G.Saray bonservisi elindeki Babel'e 2.5 milyon Euro imza parası verince transferde ezeli rakibine çalım attı.

2.2 milyon Euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme imzalayan Babel'in imza parası ile G.Saray'a bir sezonluk maliyeti 3.5 milyon Euro olacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
Afrika'da can suyu oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası

Biten Transferler - 2019/2020 Sezonu