Galatasaray, ilk derbiye çıkıyor

AKŞAM

Sezona Gaziantepspor galibiyetiyle başlayan Cim-Bom, bugün son şampiyon Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Aslan'da hedef 2'de 2 yaparak 6 puana çıkmak.

Aslan, Süper Lig’in 2. haftasında bugün deplasmanda son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle yok. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan Etebo hakkındaki kararı ise Fatih Terim verecek.

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Öte yandan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Galatasaray, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Cim-Bom, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi de bitirmek istiyor.



BAŞAKŞEHİR - GALATAARAY

Stat: Fatih Terim

Saat: 19.00

Hakem: Atilla Karaoğlan

Yayın: beIN SPORTS1

