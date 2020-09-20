  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 20 Eylül 2020 Pazar 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray, ilk derbiye çıkıyor

Galatasaray, ilk derbiye çıkıyor

Paylaş

AKŞAM

Sezona Gaziantepspor galibiyetiyle başlayan Cim-Bom, bugün son şampiyon Medipol Başakşehir'in konuğu olacak. Aslan'da hedef 2'de 2 yaparak 6 puana çıkmak.

Aslan, Süper Lig’in 2. haftasında bugün deplasmanda son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle yok. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan Etebo hakkındaki kararı ise Fatih Terim verecek.

3 FUTBOLCU İLK KEZ

Öte yandan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Galatasaray, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Cim-Bom, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi de bitirmek istiyor.

BAŞAKŞEHİR - GALATAARAY

Stat: Fatih Terim

Saat: 19.00

Hakem: Atilla Karaoğlan

Yayın: beIN SPORTS1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Stefano Okaka koptu geliyor
Stefano Okaka koptu geliyor

Stefano Okaka koptu geliyor

G.Saray'da yeniden Trezeguet
G.Saray'da yeniden Trezeguet

G.Saray'da yeniden Trezeguet

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor
Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Son iki sezonun şampiyonu karşı karşıya geliyor

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor
Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor

Roma Beşiktaşlı Vida'yı bedavaya kapıyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah Beyazlıların Hırvat yıldızı Vida'ya İtalyan devinden teklif geldi.

18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı
18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı

18'lik Gökdeniz, Kartal'ı yıktı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta sezonu açıyor. Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean 'AKŞAM Spor Canlı Yayın Ekranı'ndan takip edebilirsiniz.

Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor
Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor

Beşiktaşlılara müjdeyi verdi: Forvet geliyor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve bu hafta içinde forvet takviyesini büyük ihtimalle açıklayacaklarını söyledi.

Trabzonspor yine kayıp: 0-0
Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Trabzonspor yine kayıp: 0-0

Süper Lig'in ikinci hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.

Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu
Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Dilmen'den çarpıcı Mensah ve Sangare yorumu

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın TAV Airport Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı. Dilmen, Bernard Mensah'ın performansını değerlendirirken; Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare'ye de dikkat çekti.

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de
Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

Nazım Sangare, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.