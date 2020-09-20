Galatasaray, ilk derbiye çıkıyor

Aslan, Süper Lig’in 2. haftasında bugün deplasmanda son şampiyon Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Altyapısından çıktığı Galatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Başakşehir’e karşı ilk kez forma giyecek. Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle yok. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan Etebo hakkındaki kararı ise Fatih Terim verecek.
3 FUTBOLCU İLK KEZ
Öte yandan Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasıyla ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Galatasaray, Süper Lig’deki son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramadı. Cim-Bom, yeni sezonda ligdeki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi de bitirmek istiyor.
BAŞAKŞEHİR - GALATAARAY
Stat: Fatih Terim
Saat: 19.00
Hakem: Atilla Karaoğlan
Yayın: beIN SPORTS1
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