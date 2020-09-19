Galatasaray ile Roma arasında kıran kırana Marcao pazarlığı

İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. Serie A ekibi Roma, 24 yaşındaki savunmacı için 13 milyon Euro teklif etti. Galatasaray ise teklifi reddetti ve 15 milyon Euro talep etti.



Spor Arena'nın haberine göre önce bonuslarla 12 milyon Euro teklif eden Roma daha sonra teklifini 13 milyon Euro yaptı ve ısrarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı yönetim ise 15 milyon Euro değer biçti.