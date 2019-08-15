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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:15
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:15

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

Galatasaray ile Denizlispor 9 yıl sonra rakip

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, ligde 16 ağustos Cuma günü, 9 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 lig maçında sarı-kırmızılılar 25, yeşil-siyahlılar 5 galibiyet aldı.

Son şampiyon Galatasaray ile ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 16 ağustos Cuma günü, 9 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaştı. Taraflar arasında 31 Ocak 2010'da Denizli'de yapılan son lig maçını Galatasaray 2-1 kazandı.

Ligde 39. randevu

Galatasaray ile Denizlispor, Süper Lig'de 16 ağustos Cuma günü 39. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 38 maçın 25'ini Galatasaray galibiyetle kapattı, Denizlispor 5 kez kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılı takımın toplam 72 golüne, Denizli ekibi 33 golle karşılık verdi.

2009-2010 sezonunda yapılan son lig maçlarını Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

Denizli'deki maçlar

Galatasaray, 1983-84 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 19 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 2'sini yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 17 gol gördü.

Denizlispor 13 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 22 Kasım 2003'te Denizli'de 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı ve galibiyet yüzü göremedi.

(AA)

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