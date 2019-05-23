Galatasaray ile Badou Ndiaye'nin yolları ayrılıyor

Terim tarafından son maçlarda kızağa çekilen Senegalli oyuncunun menajeri William D’avilla’ya ayrılık haberi bildirildi. Bunun üzerine Ndiaye’nin çok üzüldüğü öğrenildi. Menajer D’avilla ise “Stoke City yönetimi Badou’yu takımda tutmak istiyor. Stoke City ile 3 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak oyuncum orada kalma niyetinde değil” dedi. Ndiaye, Galatasaray’da 33 maçta 3 gol, 6 asistle oynadı.

(Star)