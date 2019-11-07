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Galatasaray için kabus tarih 6 Kasım

Galatasaray için kabus tarih 6 Kasım

Galatasaray dün gece Real Madrid karşılaşmasında tarihi yenilgilerinden birisini aldı. Galatasaray, bundan tam 17 yıl önce yine bir 6 Kasım tarihinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 6- 0 mağlup olmuştu.

Bu karşılaşmanın yıldönümünde Aslan bu kez Real Madrid’e aynı skorla teslim oldu. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Bayern Münih’e 6-0 yenilen Cim-Bom, aynı farkı ikinci kez yaşadı. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir maçın ilk 7 dakikasında iki farklı, ilk 13 dakikasında da üç farklı skorla geriye düştü. 25 Ekim 2000’deki Monaco maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk yarısında dört gol yedi.

(Star)


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