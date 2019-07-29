Galatasaray, Henry Onyekuru için pazarlıklara başlıyor

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Henry Onyekuru için Galatasaray yönetimi, harekete geçiyor...
Aslan, Nijeryalı kanat oyuncusu için hafta içerisinde İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Everton ile masaya oturacak. Cim Bom’un hedefi, 22 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak kadrosuna katmak. Aslan’ın bu doğrultuda en büyük kozu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması.
(Fanatik)
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.
Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.
Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...
Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.