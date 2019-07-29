Galatasaray, Henry Onyekuru için pazarlıklara başlıyor

Henry Onyekuru için Galatasaray yönetimi, harekete geçiyor...

Geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 44 maçta 16 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Henry Onyekuru için Galatasaray yönetimi, harekete geçiyor...

Aslan, Nijeryalı kanat oyuncusu için hafta içerisinde İngiltere Premier Lig’in köklü kulüplerinden Everton ile masaya oturacak. Cim Bom’un hedefi, 22 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralık olarak kadrosuna katmak. Aslan’ın bu doğrultuda en büyük kozu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması.

(Fanatik)