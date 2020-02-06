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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 09:43
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 10:15

Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco'ya 8 milyon Euro ödemeye hazır

Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco'ya 8 milyon Euro ödemeye hazır

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Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

Sezon başında transferi için büyük çaba harcanan, ancak Everton’ın Monaco’ya 15 milyon Euro’ya sattığı Nijeryalı futbolcu, devre arasında Cim Bom’a dönerken sıtma hastalığı sebebiyle bir süre takımdan ayrı kaldı. Buna rağmen hızlı bir şekilde formasına kavuşan ve daha çıktığı ilk maçta sürati ve tekniğiyle kendisine hayran bırakan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Terim’in bir kez daha kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında geliyor.

Sarı- Kırmızılılar’ın genç yıldızı bu kez bonservisiyle almak istediği ve 8 milyon Euro’yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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