Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u farklı mağlup etti
Galatasaray milli takımlara verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti.
Galatasaray milli ara nedeniyle verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Sarı-Kırmızıl takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray forma şansı bulamayan oyuncularla çıktığı mücadeleyi 4-0 kazanmayı bildi.
Sarı-Kırmızılı takımın gollerini 1. dakikada Jimmy Durmaz, 47. dakikada Selçuk İnan, 57. dakikada Emre Mor ve 84. dakikada Adem Büyük penaltıdan kaydetti.
Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında karşı karşıya gelecek.