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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'lereri peşinde

Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'lereri peşinde

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AKŞAM

Rize'den 4-0'lık zaferle dönen Galatasaray, bugün Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Cim-Bom'da koronaya takılan tek isim Omar oldu.

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında bugün sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, Babel, Omar, Belhanda ve Okan’ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Beş futbolcunun da testleri negatife dönerken, izolasyon süreçlerini tamamlayan Arda Turan, Babel, Belhanda ve Okan Kocuk, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek. Karantina süresi sona ermeyen Elabdellaoui ise kadroda bulunamayacak. Ayak bileği burkulan Taylan iyileşti. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi’nin durumları ise takip ediliyor.

BAY GEÇECEK...

Aslan’da Taylan, Belhanda ve Luyindama, Hatay maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, oynayıp kart görmeleri durumunda 12. haftayı bay geçecek Cim-Bom’un 13. haftada Karagümrük ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Bu arada Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

KAMPA GİRDİLER

Galatasaray, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

HATAY'DA 4 VAKA

Bugün Galatasaray’la karşılaşacak Hatay’da 3 futbolcu ve 1 personel, koronaya yakalandı. Ligin koronavirüs karnesi ise şöyle: Alanya: Efecan Karaca, Gençlerbirliği: 2 antrenör, Çaykur Rize: 1 futbolcu, Göztepe: 5 kişi (2’si futbolcu), Ankaragücü: 4 personel.

GALATASARAY - ATAKAŞ HATAYSPOR

SAAT: 19.00

STAT: Türk Telekom

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Erkan Özdamar

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Diagne

Hatayspor: Munir, Mesut, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

KORONA TAKIMI

Babel, “Korona takımı geri döndü! Antrenmansız 15 gün. Evde durmak çok sinir bozucuydu. Arda, Belhanda ve sanırım birkaç kişi daha hastaydı” dedi. Arda, “İlk 4-5 gün çok kötüydü” derken Belhanda, “7 ve 11. gün arası koku alamadım. Şimdi iyiyim.” açıklamasını yaptı.

ROCK YILDIZI 

İyileşen, ve iğneyle oynayacağı açıklanan Taylan, “Uzun saçın yakıştığını düşünüyorum. Kesmeyeceğim. Belki Feghouli beni kıskanıyordur! Tabii ki Milli Takım’da oynamak isterim. Bana ‘Steve (Gerrard)’ diyorlar. Scott Piri, ‘Rockstar (Rock yıldızı)’ diyor.” şeklinde konuştu.

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