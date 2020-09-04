Galatasaray, Hamza Choudhury'nin kiralanması için Leicester City'nin kapısını çaldı

Cimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Choudhury ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi.
"KİRALAMAYI DÜŞÜNÜRSENİZ BİZİMLE DE GÖRÜŞÜN"
Sarı-kırmızılı yönetimin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi.
22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
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