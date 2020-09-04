Galatasaray, Hamza Choudhury'nin kiralanması için Leicester City'nin kapısını çaldı

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların, Leicester City'nin 22 yaşındaki ön liberosu Hamza Choudhury ile ilgilendiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin gelecek sezon kadroda düşünmediği futbolcu için Galatasaray yönetimi, “Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün” mesajını gönderdi.

Cimbom'un Leicester City forması giyen Hamza Choudhury ile ilgilendiği iddia edildi. Sezon öncesi kampında Tielemans, Ndidi, Maddison, Praet ve Papy Mendy ile forma yarışına giren Hamza'nın forma şansının az olduğu ve kiralanabileceği ifade edildi.

"KİRALAMAYI DÜŞÜNÜRSENİZ BİZİMLE DE GÖRÜŞÜN"

Sarı-kırmızılı yönetimin de teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Leicesterlı yöneticilere, "Kiralık göndermeyi düşünürseniz bizimle de görüşün" mesajı gönderdiği kaydedildi.



22 yaşındaki İngiliz, geçen sezon 29 maça çıkıp; 1 gol, 1 asist yaptı.