Galatasaray gözünü Kuzey ülkelerine dikti! Yıldız avı...

Fatih Terim, liglere verilen arada yıldız avına çıktı. Scout ekibine İsveç ve Norveç gibi Kuzey ülkelerindeki yeteneklerden bir havuz oluşturulması talimatını veren Fatih hoca, videolarla gençleri analiz ediyor.

Galatasaray’ın gözü Kuzey ülkelerinde... Sarı-Kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim, evde geçirdiği süre boyunca boş durmazken, şimdi de yıldız avına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, scout ekibinden Norveç, İsveç, Finlandiya gibi Kuzey ülkelerindeki genç yeteneklerden bir oyuncu havuzu oluşturulmasını istedi. Bu doğrultuda kendisine gönderilen genç oyuncu videolarını izlemeye başlayan Terim, eldeki isimler arasında potansiyeli olanları ayırarak, bunlar hakkında maliyet araştırması yapılmasını talep edecek. Takımın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes ve İsveçli eski golcüsü Johan Elmander’den de bu oyuncularla ilgili destek alınacak.

Hem sahada hem kasada...

Hedef, genç, potansiyelli ve maliyeti uygun yetenekleri kadroya katarak, önümüzdeki sezondan itibaren maliyetleri düşürme politikası kapsamında; hem bu isimlerin saha içindeki performansından yararlanmak hem de yüksek rakamlar karşılığında yapılacak satışlarla kulübe gelir sağlamak. Galatasaray’da çıkış yolu, hem kulüp içindeki hem de dünya çapındaki genç oyuncuları piyasaya sunarak finansal düzeni korumak olarak görülüyor.

(Fanatik)