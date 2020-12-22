Galatasaray-Göztepe | Muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.
İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.
EKSİKLER
Galatasaray'da Babel, Falcao sakatlıkları, ismi açıklanmayan 3 futbolcu ise koronavirüs izolasyon sürecini geçirdiği için kadroda olmayacak. Öte yandan Marcao ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta sahaya çıkamayacak.
Göztepe'de ise ismi açıklanmayan ve koronavirüs tedavisi süren 3 isim kadroda olmayacak. Ayrıca Alpaslan'ın da bu karşılaşmada oynaması zor görünüyor.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Diagne
Göztepe: Megyeri, Murat, Titi, Burekovic, Atınç, Yalçın, Guilherme, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.