Galatasaray-Göztepe | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19:00'da başlayacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

EKSİKLER

Galatasaray'da Babel, Falcao sakatlıkları, ismi açıklanmayan 3 futbolcu ise koronavirüs izolasyon sürecini geçirdiği için kadroda olmayacak. Öte yandan Marcao ise kırmızı kart cezalısı olduğu için bu maçta sahaya çıkamayacak.

Göztepe'de ise ismi açıklanmayan ve koronavirüs tedavisi süren 3 isim kadroda olmayacak. Ayrıca Alpaslan'ın da bu karşılaşmada oynaması zor görünüyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Belhanda, Diagne