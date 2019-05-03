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  3. Galatasaray genç futbolcu Hikmet Çiftçi'yi takibe aldı

Galatasaray genç futbolcu Hikmet Çiftçi'yi takibe aldı

Galatasaray genç futbolcu Hikmet Çiftçi'yi takibe aldı

Galatasaray'ın Almanya'da Köln'ün B takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Hikmet Çiftçi'yi izlediği öğrenildi.

Alman basınındaki haberlere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusuyla sarı kırmızılı kulüp masaya oturacak.

Son dönem performansıyla övgüler alan ve ligin en güçlü orta saha oyuncularından biri olak gösterilen Hikmet Çiftçi'nin geçmiş dönemde sakatlık sorunlarıyla boğuşmasına rağmen tekrardan sahalara dönen Hikmet Çiftçi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona ererken, genç oyuncunun takımıyla mukavelesini uzatmayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın da bir süredir izlediği Hikmet Çiftçi'yi yeni sezonda kadrosuna katması bekleniyor.

(Futbol Arena)

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