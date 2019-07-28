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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 19:31
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 19:31

Galatasaray galibiyetle bitirdi

Galatasaray galibiyetle bitirdi

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 3. hazırlık maçında Fransız ekibi Bordeaux ile Avusturya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, Bordeaux'yu 3-1 yenerek hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ryan Babel, 45. dakikada Atalay Babacan ve 66. dakikada Adem Büyük attı. Bordeaux'nun tek sayısı 72. dakikada Samuel Kalu'dan geldi.

Avusturya kampını tamamlayan Galatasaray, Türkiye'ye döndükten sonra 7 Ağustos tarihinde Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak.

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