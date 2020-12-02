Galatasaray futboluyla Avrupa'da da zirveye çıktı

Habertürk

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek zirveye ortak olan sarı-kırmızılılar son iki haftada kendi performansını ikiye katladı! Galatasaray ayrıca Kayserispor ve Rizespor maçı ortalamalarıyla Avrupa'da da zirveye çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında son yıllarda zorlandığı Çaykur Rizespor deplasmanında performansıyla göz doldurdu aynı zamanda farka koştu. 7 oyuncusundan eksik geldiği Rize'de rakip filelere 4 gol atan sarı-kırmızılılar zirveye ortak olurken son iki haftadaki istatistikleriyle damga vurdu.

Geçen hafta evindeki Kayserispor maçında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar bu karşılaşmayla üç sezon rekoru kırmıştı. Mücadelede topa yüzde 71,9 oranında sahip olan Galatasaray, rakip ceza sahasında ise 51 kez topla buluşmuş ve net 9 gol pozisyonuna girmişti. Sarı-kırmızılılar bu üç alanda da sezonun en yüksek rakamlarına ulaşsa da beraberlikten kurtulamamıştı.

Fatih Terim sık sık 'ofansif ve oyunu domine eden bir takım' vurgusu yaparken sarı-kırmızılılar son iki maçtaki istatistikleriyle, tecrübeli çalıştırıcının istediğini sahaya yansıttı, kendi performansını ikiye katladı! Galatasaray ayrıca Avrupa devlerini de geride bıraktı.

KENDİNİ İKİYE KATLADI!

Ligdeki ilk 8 haftada toplamda 96 şut çeken Galatasaray son iki maçta ise rakip kaleye 48 şut gönderdi. 8 haftada maç başına 12 şut çeken sarı-kırmızılılar son 2 haftada ise maç başına 24 şut çekti.

Kayserispor maçına kadar maç başına 377 isabetli pas yapan Aslan son iki maçta ise 530 isabetli pas ortalaması yakaladı. Galatasaray ayrıca yüzde 54 olan topa sahip olma oranını da son iki maçta yüzde 62'ye kadar çekti.

İlk 8 haftada rakip kaleye 6 isabetli şut gönderen sarı-kırmızılılar son 2 haftada bu istatistiği de neredeyse ikiye katladı. Terim'in öğrencileri Kayserispor maçında 12, Rizespor maçında ise 11 isabetli şut çekti.

DEVLERİ DE GERİDE BIRAKTI!

Galatasaray son iki maçtaki ortalamalarıyla Avrupa devlerini de geride bıraktı. 24 şut ortalamasıyla Avrupa'nın en iyisi olan Napoli'den maç başına 5 şut daha fazla çekti. Galatasaray topa sahip olma oranında da yüzde 60,7'lik ortalamasıyla zirvede bulunan Dortmund'u geride bıraktı.