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  3. Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Steven Nzonzi ile doldurmayı planlıyor

Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Steven Nzonzi ile doldurmayı planlıyor

Galatasaray, Fernando'nun boşluğunu Steven Nzonzi ile doldurmayı planlıyor

Ever Banega'yı bitirme aşamasına getiren Galatasaray, Sevilla ile masada olan Fernando'nun alternatifini buldu. Teknik heyetin raporu sonrasında harekete geçen yönetim, Roma formasını giyen Steven Nzonzi için düğmeye bastı.

Şampiyon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da transfer operasyonu sürüyor... Sözleşmesi biten Badou Ndiaye'nin yerine Ever Banega'yı getirmek için büyük çaba harcayan Sarı- Kırmızılılar şimdi de gündemine ön libero transferini aldı...

Sevilla ile masada olan Fernando Reges'in yerine yıldız arayışlarına başlayan yönetim rotasını İtalya'ya çevirdi.

YENİ SEZONDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Teknik heyet ve scout'un raporu sonarıs harekete geçen yönetim, Roma formasını giyen Steven Nzonzi'ye kancayı attı. Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübünün yeni sezonda düşünmediği Fransız yıldız için kiralama teklifi yapacak.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi. Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosuda yer alan yıldız futbolcu ile Arsenal'in de ilgilendiği belirtiliyor.

HESABINDAN G.SARAY'I SİLDİ

Sevilla ile görüşen Fernando, Instagram hesabından 'Galatasaray' ibaresini kaldırdı.

(Takvim)

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