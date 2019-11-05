Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil için devreye girdi

Galatasaray’ın Mesut Özil için Arsenal’la kurduğu temasın sadece Fenerbahçe’nin kendilerine Falcao transferi için yaptıklarının karşılığı olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların hem TFF’nin getirdiği transfer limiti hem de UEFA’nın FFP kurallarına uygunluk için aslında Mesut’u alma şansı yok. Ancak Galatasaray’ın Arsenal’a, Falcao’nun sözleşmesindeki şartları bildirerek, ''Devre arasında onu gönderip, Mesut’u alabilecek yeterliliğimiz var'' dediği öğrenildi.

(Fotospor)