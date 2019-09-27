Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? GS FB derbisi saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dünyanın sayılı karşılaşmaları arasında yer alan derbi mücadelesi öncesi heyecan dorukta. Müsabakanın biletleri, Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu. Maçı izlemek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda? diye merak ediyor. İşte GS FB derbisine ilişkin detaylar..

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00’de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Muslera,

Mariano,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Nzonzi,

Seri,

Babel,

Feghouli,

Belhanda,

Falcao.

FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LER

Altay,

Ozan Tufan,

Zanka,

Jailson,

Dirar,

Gustavo,

Emre,

Deniz Türüç,

Tolga Ciğerci,

Kruse,

Vedat Muriç.

FATİH TERİM'DEN DERBİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı cezasından sakatlıklara, Ali Koç'un açıklamasından yardımcılarına yönelik eleştirilere kadar birçok konuya değindi.

Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor." şeklinde konuştu.