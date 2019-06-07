Galatasaray Fenerbahçe derken Real Sociedad çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 19 yaşında "Danimarka'nın yeni cevheri" olarak gösterilen Andreas Skov Olsen La Liga yolunda.

Mundo Deportivo gazetesi, Olsen'in menajerinin Sociedad ile yaptığı görüşmelerde ciddi yol kat ettiğini ve transferin yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle bitmek üzere olduğunu bildirdi.

SOCIEDAD İSTEDİKLERİNİ DUYURDU

Sociedad'da Adnan Januzaj ile yolların ayrılacağı ve Olsen'in de Belçikalı oyuncunun boşluğunu Danimarka'nın gelecek umuduyla doldurmayı planladığı kaydedildi. Real Sociedad'ın oyuncu izleme komitesinden Roberto Olabe de, Danimarkalı cevherin peşinde olduklarını doğruladı.

Sociedad ile birlikte Bordeaux, RB Leipzig ve CSKA Moskova'nın da takipte olduğu vurgulandı.

"ONA BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Oyuncunun kulübü Nordsjaelland ise birçok teklif olduğunu ve en doğru kararı Olsen'in vereceğini duyurdu.

Sportif Direktör Carsten Jensen, birçok teklif aldıklarını belirtirken, "Ona büyük bir ilgi var, harika bir sezon geçirdi. U21 Avrupa Şampiyonlası'nda görev alacak. Şu anda transfer konusunu çözmek isteyebilir ancak bir yandan da beklemesi ve turnuvada kendini göstermesi yeni kapıları açabilir. Şu anda bence daha erken. Elimizde bazı opsiyonlar var, bazıları diğerlerinden daha öne çıkıyor. Nereye gideceğini göreceğiz" dedi.

Boyu 1,87 metre olan ve fiziğiyle de dikkat çeken kanat oyuncusu geçen sezon 44 maçta 26 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)