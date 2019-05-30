Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği Bennacer için Empoli'ye fiyat sordu

Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından orta saha arayışlarına da başlayan Galatasaray'ın gündemine İtalya'dan Ismael Bennacer geldi. Fatih Terim'in daha önce de istediği Bennacer, Empoli'de performansını yukarı çekip piyasasını yükseltti.

Serie A'da küme düşen Empoli ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Bennacer için devreye giren Galatasaray'ın, İtalyan ekibine Cezayirli futbolcu için fiyat sorduğu öğrenildi.

Bundesliga'dan iki kulübün resmi transfer teklifi yaptığı belirtilen Bennacer bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı ve 4 asist yaptı. Arsenal altyapısında da bulunan Bennacer'in Empoli'ye satışında Londra ekibinin geri alma maddesinin bulunduğu da öğrenildi.

Altyaş milli takımlarında Fransa'nın formasını terleten Bennacer, A Milli Takım tercihini 2016 yılında Cezayir'den yana kullandı ve 8 maça çıktı. Sarı kırmızılı oyuncu Feghouli de Cezayir Milli Takımı'nda forma giyiyor.

(Sporx)