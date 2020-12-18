Galatasaray Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor! Muhtemel 11'ler...

G.Saray, ligin 13.haftasının açılış maçında bugün Karagümrük'le tam 36 yıl sonra karşılaşacak.

Galatasaray, 13.haftanın açılış maçında bugün Karagümrük’e konuk olacak... İki takım en son 29 Ocak 1984’te karşılaştı. 7 maçtır ligde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar’da sakatlıkları bulunan Babel ve Falcao’nun dışında Kovid olan 3 isim de kadroda olmayacak. Taylan, Marcao, Luyindama ve Belhanda ise kart ceza sınırında... Dört oyuncu bugün oynar ve sarı kart görürlerse Göztepe maçında forma giyemeyecek. Fatih Terim’in son haftalardaki kazanan 11’i bozması beklenmiyor.

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY

STAT: Necmi Kadıoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Fatih Karaçuk, Balkovec, Biglia, Ndao, Aatif, Zeki Yıldırım, Jimmy Durmaz, Sobiech

Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne