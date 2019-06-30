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Galatasaray, Ever Banega transferinde Sevilla ile anlaşma sağladı

Galatasaray, Ever Banega transferinde Sevilla ile anlaşma sağladı

Sevilla, Galatasaray’ın Ever Banega için yaptığı 3 milyon Euro ve Fernando teklifini kabul etti. Yıldız futbolcu 1-2 gün içinde İstanbul’a gelip sözleşmeyi imzalayacak.

CİM-BOM transferde hızlı hücuma kalkarken, ara vermeden yeni bir ismi taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor. Galatasaray yönetimi 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega transferinde bir adım daha attı. Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Arjantinli oyuncunun kulübü Sevilla ile Fernando takası ve 3.5 milyon euro karşılığında mutabakata vardı.

4 MİLYON EURODAN İNDİ

Galatasaraylı yöneticiler daha sonra 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmelere hız verdi. Banega ilk olarak Cim-Bom’dan senelik 4 milyon euro garanti para istedi. Bunu fazla bulan Sarı-Kırmızılılar pazarlık masasına otururken önce 2.5 milyon euro teklif etseler de daha sonra rakamı 3 milyon euroya çıkardılar. Başka yerden daha iyi teklif alamayan Banega da sonuda evet dedi.

DÖRDÜNCÜ İMZA OLACAK

Böylece bu transferin önünde önemli bir engel kalmadı. Ufak detayların görüşüldüğü ve Arjantinli futbolcunun bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi. Galatasaray, Banega’ya imza attırması durumunda Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornfawor’un ardından dördüncü transferini de tamamlamış olacak.

(Star)

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